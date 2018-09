Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 settembre 2018 10.13 16 settembre 2018 - 10:13

La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato che denuncerà all'Organizzazione delle Nazioni Unite il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, per aver ipotizzato un intervento militare contro il suo governo.

Via Twitter la vice del presidente Nicolás Maduro, che è in visita ufficiale in Cina, ha aggiunto che la denuncia contro Almagro verrà presentata presso altri organismi internazionali.

"Almagro - ha poi detto Rodríguez - pretende di rilanciare i peggiori espedienti di intervento militare imperialista nella nostra regione, la cui stabilità è seriamente minacciata dall'azione demenziale di una persona che usurpa in modo deviato ed abusivo la segreteria generale dell'Osa".

In Colombia Almagro ha sostenuto che per mettere fine alla "dittatura venezuelana" non si deve scartare alcuna ipotesi, "compreso l'intervento militare".

