Diverse centinaia di persone hanno manifestato oggi in alcune città svizzere per esprimere il loro dissenso nei confronti del presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Hanno chiesto che il governo permetta la consegna di aiuti umanitari alla popolazione del Paese sudamericano, afflitto da una crisi politica ed economica.

Secondo gli organizzatori, circa 200 manifestanti si sono radunati a Zurigo. "Vogliamo che la comunità internazionale accetti che gli aiuti sono necessari", ha detto a Keystone-ATS la portavoce Gabriela Sarmiento. La folla ha chiesto le dimissioni di Maduro e libere elezioni in Venezuela. In un'atmosfera pacifica, i discorsi sono stati accompagnati da musica e da un minuto di silenzio per le vittime delle proteste.

Proprio in queste ore, Juan Guaidò, leader dell'opposizione e autoproclamato presidente ad interim, ha annunciato che i primi aiuti sono entrati nel Paese, in provenienza dal Brasile. I venezuelani sono scesi in piazza anche a Basilea e a Ginevra contro il "regime dittatoriale" di Caracas. Nella città romanda, nel pomeriggio vi erano un'ottantina di persone di fronte alla sede dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, mentre in mattinata i dimostranti davanti all'ONU erano fra gli 80 e i 100.

Neuer Inhalt Horizontal Line