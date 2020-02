La notte scorsa la tempesta Petra si è abbattuta sulla Svizzera. Le folate di vento hanno raggiunto picchi di oltre 150 km/h in quota. Particolarmente colpito risulta il canton Berna.

La notte scorsa la tempesta Petra si è abbattuta sulla Svizzera. Ci sono stati allarmi per maltempo in gran parte del paese. Le folate di vento hanno raggiunto picchi di oltre 150 km/h in quota.

Ad esempio, sullo Chasseral (1606 m), nel Giura bernese, il vento è arrivato a soffiare a 153 km/h, e 152 km/h sull'Hörnli (1132 m) nel cantone di Zurigo. Il friburghese Moléson (2002 m) è stato spazzato da raffiche di vento fino a 146 km/h, secondo il sito web di MeteoSvizzera. Anche Attelas (VS), La Dôle (VD), Col des Mosses (VD), Titlis (OW), Säntis (AI) e Uetliberg (ZH) hanno registrato raffiche superiori ai 100 km/h.

MeteoSvizzera aveva lanciato per l'insieme del Paese un allarme maltempo di grado 3 ("marcato") su una scala di 5, ha causa dell'intensità prevista delle folate di vento; allarme valido fino oggi a mezzogiorno.

La città e il cantone di Berna sono state particolarmente colpiti dal maltempo. Interpellata stamani dall'agenzia Keystone-ATS, la centrale di intervento della polizia cantonale non ha per ora segnalato danni gravi. Diversi alberi e rami sono caduti sulle strade ma non su veicoli.

In Svizzera centrale e orientale i venti hanno perturbato il traffico ferroviario, che ha subito rallentamenti e soppressione di convogli.

Neuer Inhalt Horizontal Line