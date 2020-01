A causa del forte vento il traffico ferroviario tra la Kleine Scheidegg e lo Jungfraujoch, nel canton Berna, è stato interrotto stamane per una durata indeterminata. Lo indica il sistema di informazione delle FFS.

Anche la ferrovia a cremagliera tra Grindelwald Grund e la Kleine Scheidegg non è in funzione, così come la funivia che collega Mürren (BE) allo Schilthorn. I venti tempestosi hanno provocato la sospensione del traffico ferroviario pure tra Weissbad e Wasserauen, in Appenzello Interno.

Le raffiche non hanno risparmiato nemmeno il Lauberhorn, nell'Oberland bernese, dove sono state registrate punte di 146 chilometri orari. A quote inferiori, il vento sta spirando meno forte, ma comunque a notevole velocità. A Delémont il picco massimo è stato di 92 km/h, ha detto a Keystone-ATS Alexander Giordano, esperto di MeteoSvizzera, a Berna di 80 km/h.

La situazione dovrebbe ulteriormente peggiorare verso mezzogiorno, con l'arrivo di un fronte tempestoso. Giordano mette in guardia sul pericolo di caduta di rami, in particolare nei boschi.

Neuer Inhalt Horizontal Line