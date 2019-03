Un fronte freddo accompagnato da venti tempestosi si sta abbattendo sull'Altipiano svizzero. In mattinata i venti hanno raggiunto i 128 km/h sulla cima dello Chasseral (BE), i 127 km/h sul Moléson (FR) e i 126 km/h sul ghiacciaio dei Diablerets (VD).

Le temperature, al momento ancora miti per la stagione, dovrebbero abbassarsi con l'arrivo di una perturbazione in provenienza dalle isole britanniche, secondo meteonews. Per il limite delle nevicate in serata è previsto un abbassamento ad un'altitudine di 800 metri.

