È stato macchiato da un infortunio il soggiorno della famiglia reale danese sulle nevi vallesane di Verbier. Il principe ereditario Federico si è fatto male sciando ed è stato rimpatriato a Copenaghen, dove ha subito un intervento chirurgico, svoltoSI senza intoppi.

L'incidente si è verificato la settimana scorsa. La lesione del 51enne non era grave e l'operazione non è stata complicata, ha fatto sapere in una presa di posizione la famiglia reale.

Lo sfortunato episodio non ha però inciso sulla scolarizzazione dei quattro figli del principe e della consorte Mary, di età compresa fra i 9 e i 14 anni. I bambini da gennaio frequentano le lezioni all'istituto internazionale Lemania-Verbier e lo faranno, come previsto inizialmente, per dodici settimane.

