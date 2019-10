Un primo esponente dei Verdi esce allo scoperto, manifestando interesse per il Consiglio federale: si tratta del presidente del Consiglio di Stato ginevrino Antonio Hodgers.

"Considerato che sono stato a Berna per sei anni e che attualmente sono in un esecutivo è evidentemente un tema che può porsi e che in tutti i casi per me si pone", afferma l'ex consigliere nazionale in dichiarazioni rilasciate stasera a Forum, il radiogiornale RTS. "Si pone però nel contesto delle discussioni in corso a Berna", aggiunge l'uomo politico nato in Argentina. "È ancora molto astratta, ma la questione si pone".

Lo stesso 43enne - che ha assunto la presidenza dell'esecutivo ginevrino in sostituzione di Pierre Maudet, interessato da un'inchiesta penale - ha fatto riferimento agli aspetti che vengono attualmente valutati a Berna dalla direzione del partito. Sarà per esempio da determinare se servirà una candidatura romanda o svizzero-tedesca, oppure se si punterà su una donna.

