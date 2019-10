Se i recenti sondaggi in vista delle elezioni federali dovessero essere confermati il prossimo 20 ottobre, Verdi e Verdi liberali (PVL) potrebbero presentare un ticket comune di candidati per il Consiglio federale.

Lo rivela oggi il domenicale svizzero-tedesco "SonntagsZeitung".

Stando all'ultimo barometro elettorale della SSR, se si sommassero ipoteticamente i voti dei due partiti di estrazione ambientalista, che comunque mantengono posizioni divergenti su molti aspetti, si otterrebbe una quota ben superiore (circa 18%) a quella del PLR (15,2%).

In questo caso, uno dei due seggi liberali-radicali in governo potrebbe essere nel mirino di Verdi e Verdi liberali. Stando a parlamentari intervistati dalla SonntagsZeitung, ma che hanno preferito mantenere l'anonimato, nel mirino delle due formazioni ambientaliste potrebbe esserci la poltrona di Ignazio Cassis. L'idea sarebbe quella di presentare due candidati - uno per partito - e tra i "papabili" vengono citati i nomi dei consiglieri nazionali dei Verdi Bastien Girod (ZH) e Regula Rytz (BE) nonché della Verde-liberale Tiana Angelina Moser (ZH).

Tra le poche voci ad esprimersi pubblicamente sul domenicale è stato il presidente dei Verdi liberali Jürg Grossen. "Se i risultati delle elezioni confermassero i recenti sondaggi, allora occorrerà ridiscutere la formula magica", ha aggiunto il consigliere nazionale bernese. Per la leader dei Verdi Regula Rytz, l'obiettivo principale è comunque di rafforzare la "protezione sociale del clima" in Parlamento. "Di tutto il resto discuteremo dopo il 20 ottobre, quando conosceremo i risultati", ha aggiunto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019