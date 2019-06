I socialisti perdono due seggi nelle commissioni parlamentari a favore del Partito Verde Liberale (PVL). La nuova distribuzione è dovuta al cambio di casacca del consigliere nazionale zurighese Daniel Frei, che ha lasciato il PS per accasarsi con il PVL.

Frei siederà per il suo nuovo partito nella Commissione della politica di sicurezza. La bernese Kathrin Bertschy prenderà il posto della socialista Rebecca Ruiz - eletta nel Consiglio di Stato del canton Vaud - in seno alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità.

La perdita di un seggio in quest'ultima commissione ha fatto arrabbiare il PS che, in una nota odierna, denuncia un ulteriore scivolamento a destra di questo forum. PS e PVL hanno infatti idee diverse per quanto riguarda l'AVS e l'età pensionabile.

I seggi nelle commissioni sono distribuiti dagli Uffici delle relative camere in base alla forza elettorale dei diversi gruppi. Il PS è stato finora leggermente sovra rappresentato, mentre il PVL era sotto rappresentato.

Neuer Inhalt Horizontal Line