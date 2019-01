Versace: Michael Kors firma closing e diventa Capri holdings

Michael Kors cambia ufficialmente nome in Capri Holdings Limited.

Michael Kors cambia ufficialmente nome in Capri Holdings Limited e completa l'acquisizione di Versace, valutata 1,83 miliardi di euro. Lo comunica in una nota dello scorso 31 dicembre il gruppo americano.

"Con l'acquisizione di Versace abbiamo creato uno dei principali gruppi del lusso nel mondo" ha commentato John D. Idol, presidente e Ceo di Capri Holdings. "Il nuovo nome - ha aggiunto - è ispirato da una favolosa isola che è da molto tempo riconosciuta come un'iconica, glamour e lussuosa destinazione".

Per Idol "Versace è stata a lungo riconosciuto come uno dei principali gruppi del lusso al mondo ed è sinonimo di glamour e stile italiano". "Desideriamo lavorare con il chief creative officer Donatella Versace, il Ceo Jonathan Akeroyd e il loro team incredibilmente talentuoso per continuare a guidare la crescita e il successo globale di Versace".

Nell'ambito dell'operazione, ricorda la nota, è previsto che la famiglia Versace reinvesta 150 milioni in azioni di Capri Holdings.

