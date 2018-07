Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 luglio 2018 20.31 16 luglio 2018 - 20:31

Goldman Sachs si appresta a voltare pagina e mettere fine all'era di Lloyd Blankfein. La banca dovrebbe annunciare con la trimestrale di martedì il suo nuovo amministratore delegato: si tratta di David Solomon, il veterano banchiere di investimento, Dj part-time.

Con un passato in Bear Stearns, Solomon è entrato in Goldman come partner nel 1999. Nel 2006 è stato nominato co-responsabile delle banca di investimento di Goldman: un ruolo che ha mantenuto fino al 2016, quando è stato nominato co-presidente della banca insieme a Harvey Schwartz. La svolta lo scorso marzo, quando Schwartz ha annunciato a sorpresa la sua uscita dalla banca, lasciandolo in pole position per succedere all'a.d. Blankfein.

Solonom è rinomato non solo per essere il punto di riferimento di alcuni clienti chiave della banca, quali Bob Iger di Walt Disney e il magnate dei casino' Sheldon Adelson, ma anche per la sua passione per la musica. E' conosciuto come Dj D-Sol, appassionato di musica elettronica e che di recente ha pubblicato la sua prima 'opera', un remix della hit del 1977 'Don't Stop'.

