"Vorrei diventare presidentessa della Commissione e mi candido per questo ufficio": lo ha detto l'ex Commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, in un'intervista all'Handelsblatt in edicola oggi.

"Come Commissaria europea ho lavorato per rompere i monopoli. Esattamente quello che hanno fatto anche gli elettori: hanno rotto il monopolio del potere", ha detto Vestager.

"Non può essere che solo il partito più numeroso possa avere accesso a questo incarico anche perché il Ppe ha perso le elezioni". L'alleanza che propone Vestager è con socialdemocratici e verdi: "Vedremo come ci accorderemo noi liberali con i socialdemocratici. Forse anche i verdi sono interessati".

Neuer Inhalt Horizontal Line