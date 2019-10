Sta crescendo fortemente l'interesse per la mobilità elettrica su AutoScout24, il principale portale online elvetico di vendita di vetture.

Il numero di ricerche di auto elettriche è oggi del 96% superiore a quello di due anni or sono, mentre per i veicoli ibridi la progressione è del 50%, afferma il direttore di AutoScout24 Pierre-Alain Regali, citato in un comunicato odierno.

Per far fronte alle nuove esigenze il portale ha introdotto nuove funzioni di ricerca. A titolo d'esempio è possibile ricercare (o escludere dai risultati) le vetture la cui batteria deve essere noleggiata. Sono stati inoltre introdotti altri parametri, come l'autonomia dei veicoli.

