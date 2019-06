Vetture nuove: aumentano vendite in maggio, boom di Tesla

Continua a crescere il parco veicoli elvetico: in maggio sono state immatricolate 28'060 vetture nuove, lo 0,8% in più dello stesso periodo del 2018. Fra i singoli marchi si segnala Tesla, che sta vivendo un boom.

Maggio è il terzo mese consecutivo con una progressione su base annua, sottolinea con soddisfazione l'associazione degli importatori Auto-Svizzera in un comunicato odierno. Per ritrovare un periodo positivo così lungo occorre risalire al 2015.

"Siamo molto soddisfatti dell'attuale sviluppo del mercato", afferma il portavoce dell'organizzazione Christoph Wolnik, citato nella nota. In precedenza vi erano infatti stati sette mesi di calo, dovuti fra l'altro alle difficoltà di consegna avuti da alcuni marchi in relazione ai nuovi standard sulle emissioni WLTP, imposti in seguito alla scandalo delle verifiche truccate sui diesel.

Nei primi cinque mesi hanno lasciato i concessionari 120'745 auto nuove, con un incremento annuo dell'1,8%. Stando a Wolnik la crescita proseguirà anche nel secondo semestre: per l'insieme dell'anno Auto-Svizzera conferma la sua previsione di vendite di 308'000 vetture nella Confederazione (e nel Liechtenstein, che è sempre compreso in questa statistica).

L'analisi dei dati gennaio-maggio mostra che gli svizzeri sono sempre più orientati alla trazione 4x4 (50,7% di quota di mercato, contro 48,6% dello stesso periodo del 2018). Si conferma la perdita di attrattiva del diesel, sceso dal 30,7% al 27,4%. Crescono i veicoli elettrici (da 1,5% a 3,7%), gli ibridi a benzina (da 4,2% e 5,8%) e gli ibridi diesel (da 0,1% a 0,6%). Complessivamente le trazioni alternative passano quindi dal 6,2% al 10,4%.

Per quanto riguarda le singole marche Volkswagen rimane la casa automobilistica di gran lunga più amata in Svizzera, con 14'706 vetture comprate fra gennaio e maggio, in progressione del 12%, davanti a Mercedes (10'479), Skoda (10'430), BMW (9898), Audi (7474), Seat (6098), Ford (5819), Renault (4532), Toyota (4486), Opel (4343), Peugeot (3973), Volvo (3763), Fiat (3556), Hyundai (3490), Suzuki (3420) e Dacia (3307).

Più staccata è Tesla, con 2330 vetture vendute: l'automobile elettrica americana presenta però l'aumento maggiore, pari al 361% (505 veicoli nello stesso periodo del 2018), grazie probabilmente al superamento dei problemi di fornitura. La quota di mercato è dell'1,8% e supera ormai marchi tradizionalmente forti in Svizzera quali Honda, Jeep, Kia, Land Rover, Mitsubishi e Subaru.

