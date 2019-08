E' iniziato il vertice a Palazzo Chigi, coordinato dal premier incaricato Giuseppe Conte, tra le delegazioni Pd e M5S. Conte è rientrato nella sede del governo dopo aver avuto, a sorpresa, un colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella.

Tra gli ultimatum di Luigi Di Maio e i dubbi dei Dem sulla discontinuità, la trattativa per la formazione di un nuovo governo torna in bilico.

In ambienti parlamentari circola con insistenza la voce di un Conte determinato ad andare avanti ma non disposto a subire all'infinito i continui stop and go che rischiano di mandare all'aria il difficile lavoro diplomatico di questi giorni, tanto che qualcuno arriva addirittura a paventare l'ipotesi di un passo indietro del premier incaricato.

