15 giugno 2018

GB: via le cannucce di plastica da McDonald's

Anche il simbolo del fast food nel mondo, McDonald's, ha deciso di cominciare a mettere al bando le cannucce di plastica. Da settembre inizierà ad eliminarle nei suoi ristoranti nel Regno Unito e in Irlanda, sostituendole con cannucce in carta entro l'anno prossimo.

L'innovazione sarà testata anche in alcuni locali selezionati negli Stati Uniti, Francia e Norvegia. Non è un caso che questa rivoluzione nella catena di fast food più famosa al mondo parta proprio dalla Gran Bretagna. Ad aprile il premier Theresa May aveva annunciato la messa al bando di cannucce e cotton fioc di plastica. Una decisione fortemente sostenuta dai sudditi di Sua Maestà.

Diverse catene di ristorazione, prima ancora dell'annuncio della premier, avevano già cominciato a sostituire le cannucce di plastica con quelle di carta, come pure una sessantina di festival musicali. Anche lo sport è sceso in campo: i tubicini di plastica sono stati banditi dal torneo di tennis di Wimbledon e da diversi stadi di calcio e di cricket.

