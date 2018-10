Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 ottobre 2018 11.31 04 ottobre 2018 - 11:31

Nel 2016, in media, chi abita in Svizzera è salito 72 volte su un treno.

Gli svizzeri si confermano nettamente campioni d'Europa per quanto riguarda i viaggi in treno.

Lo riporta il Servizio d'informazione per i trasporti pubblici (Litra), citando dati del 2016, anno in cui, in media, chi abita nella Confederazione è salito 72 volte su un convoglio ferroviario.

Il divario con il resto del continente è abissale. Al secondo posto della classifica - si legge in una nota odierna - vi sono gli abitanti del Lussemburgo, con 38 viaggi. Poco staccati danesi (37), tedeschi (34) e austriaci (33). Gli italiani invece prendono un treno 14 volte all'anno, mentre i meno avvezzi ai tragitti su rotaia sono gli irlandesi (9).

Non c'è storia neanche in termini di distanza percorsa sui treni. Gli svizzeri dominano pure questa graduatoria con 2463 chilometri a testa. A malapena unendo le proprie cifre, la nazione al secondo posto (Austria, 1425 km) e quella al terzo (Francia, 1354 km) riuscirebbero a superare la Confederazione.

La top 5 è completata da svedesi (1281) e tedeschi (1157). Anche a questa voce, gli irlandesi sono fanalino di coda (416). L'Italia, con 861 chilometri per abitante, si piazza a metà del ranking.

Neuer Inhalt Horizontal Line