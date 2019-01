Vice governatore Texas: costruiamo noi muro col Messico

"Il muro col Messico possiamo costruirlo noi se il governo federale ci rimborsa": è l'offerta fatta dal vice governatore del Texas Dan Patrick a Donald Trump durante la sua visita alla confine.

Il tycoon ha incontrato la polizia di frontiera, partecipato a una tavola rotonda sulla sicurezza e ispezionato il valico, ma non le strutture che accolgono gli immigrati.

"Non è la peggior idea che abbia sentito", ha risposto il presidente, vestito in modo casual e con un berretto in testa recante il suo slogan elettorale "Make America great again". "Ma - ha aggiunto - penso ancora di poterlo fare in modo meno costoso di voi".

Il Texas ha 1200 miglia di confine col Messico e la più grande sezione senza barriere.

