Il marchio americano di abbigliamento intimo Victoria's Secret potrebbe avere un nuovo proprietario questa settimana. Lo scrive CNBC sostenendo che L Brands (Limited Brands) è in trattativa per vendere il marchio alla società di partecipazione Usa Sycamore Partners.

Nell'ultimo anno il Ceo Les Wexner è finito nel mirino sia per il crollo delle vendite, sia per i suoi legami con Jeffrey Epstein, arrestato per abusi sessuali e traffico internazionale di bambini e morto suicida in una prigione di New York lo scorso agosto. Non è chiaro se una volta finalizzato l'acquisto Wexner rimarrà presidente.

L'eventuale acquisto di Victoria's Secret sarà anche una vera e propria sfida per Sycamore. Dovrà occuparsi infatti del rilancio di un marchio il cui crollo nelle vendite è stato anche causato da un'immagine di donna che non riflette la società attuale e poco all'insegna della diversità.

