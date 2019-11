Video in streaming: il mercato raddoppierà nel 2025

Il mercato dei servizi video in streaming e a pagamento è pronto al raddoppio nei prossimi cinque anni. Stando ad un'analisi di Digital Tv Research raggiungerà intorno ai 529 milioni di abbonati nel 2025.

Netflix guiderà la lista per numero di abbonati, seguita da Amazon Prime Video e Disney+ in rampa di lancio, per cui si prevede un boom. Il mercato statunitense rimane il più importante ma è anche il più maturo.

Nello specifico Netflix raggiungerà i 235,6 milioni di abbonati (con un incremento di solo sei milioni negli Stati Uniti), Amazon Prime Video 135,9 milioni, Disney+ 101,2 milioni, HBO Max 30,1 milioni e Apple TV+ 27,1 milioni.

Gli Stati Uniti, sottolinea la società di analisi, sono "di gran lunga il paese più importante per queste piattaforme", ma anche "il più maturo" con "i mercati internazionali che stanno diventando sempre più significativi". "La concorrenza è intensa con una guerra dei prezzi in atto e offerte di distribuzione esclusive", spiega Simon Murray, analista di Digital TV Research.

