Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 18.53 05 giugno 2018 - 18:53

Vienna, in qualità di presidente di turno dell'Unione Europea, sosterrà la posizione di Bruxelles sulle sanzioni anti-russe. Lo ha dichiarato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in conferenza stampa in seguitola colloquio con il presidente russo Vladimir Putin.

"Assumeremo la presidenza nell'Unione Europea il 1° luglio e parteciperemo attivamente alla posizione dell'Ue, ne sosterremo le decisioni e, inutile dirlo, anche le sanzioni", ha detto Kurz. Lo riporta Interfax.

