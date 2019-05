Malgrado gli scarsi raccolti del 2017 legati al gelo e alla grandine, i risultati 2018 dei supermercati mostrano un calo limitato al 2,9% della vendita di vini svizzeri e allo 0,5% per quelli stranieri. In totale la contrazione si attesta all'1,1%.

Se il prezzo di vendita nei supermercati in generale è in flessione del 2,5%, quello dei vini svizzeri rimane stabile. Solo i prodotti italiani e francesi registrano un leggero aumento delle vendite nella grande distribuzione rispetto al 2017.

I vini più acquistati sono La Côte AOC e Fendant Valais AOC, mentre le progressioni più marcate riguardano Chasselas Lavaux AOC (+40,3%) e Chablais AOC (+21,8%), si legge in un comunicato odierno dell'Osservatorio svizzero del mercato dei vini (OSMV).

Il giro d'affari vinicolo è risultato in calo in ogni regione in Svizzera, tranne nel Canton Vaud, dove c'è stata una progressione del 7,2%. "L'aumento dei volumi delle vendite di vini vodesi potrebbe essere spiegato dal rialzo delle quote di mercato a scapito del Vallese, più duramente colpito dalle intemperie e che ha visto una flessione delle quantità di vini bianchi dell'11,8%", precisa Alexandre Mondoux, responsabile dell'OSMV, citato nella nota.

L'analisi di mercato si basa sui dati dei supermercati del cosiddetto pannello Nielsen, che comprende Coop, Denner, Globus, Manor, Spar e Volg.

Neuer Inhalt Horizontal Line