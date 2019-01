Primo viaggio all'estero di Viola Amherd come consigliera federale: la ministra della difesa ha incontrato a Vienna i suoi omologhi di Austria e Germania, Ursula von der Leyen e Mario Kunasek.

Da tutte le parti è stata sottolineata la cooperazione trilaterale molto buona fra i vari paesi su vari temi, riferisce l'agenzia di stampa austriaca Apa. Amherd ha fra l'altro ricordato l'ormai tradizionale collaborazione fra Berna e Vienna nell'assicurare lo spazio aereo nei Grigioni durante il Forum economico mondiale di Davos (WEF).

In quest'ambito Kunasek ha rammentato l'accordo di polizia aerea bilaterale che entrerà in vigore il primo febbraio: sulla base di questa intesa l'aeronautica di uno dei due paesi potrà intervenire sul territorio di un'altra in caso di minacce di natura non militare. L'Austria punta a una convenzione simile anche con la Germania.

Da parte sua la ministra della difesa tedesca Von der Leyen si è una volta ancora schierata a favore di un "esercito degli europei", vale a dire di un rafforzamento della cooperazione militare in Europa. "Se vogliamo agire, dobbiamo anche essere in grado di farlo", ha affermato.

