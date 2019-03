La consigliera federale Viola Amherd scende in campo contro la violenza negli stadi di calcio, dopo il lancio di fumogeni avvenuto sabato a Sion da parte di tifosi del Grasshopper.

"Condanno nel modo più assoluto il comportamento dei teppisti", afferma la ministra dello sport in dichiarazioni rilasciate al Blick. "Con i loro petardi queste persone mettono in pericolo la vita delle persone: queste cose non devono più succedere".

Secondo Amherd il settore non può rimanere inattivo. "L'Associazione svizzera di football deve ora darsi da fare, agendo insieme con i presidenti, gli allenatori, i funzionari e i gestori degli stadi: insieme devono dare un segnale chiaro". I facinorosi vanno condannati e allontanati dagli stadi: solo affrontando il problema in modo fermo si potrà garantire che in futuro non avvengano più simili episodi.

Sabato al Tourbillon dalla curva dei tifosi del Grasshopper sono stati lanciati diversi petardi ed è stato dato fuoco a sacchi di plastica. L'arbitro si è visto costretto a interrompere l'incontro, quando il Sion stava vincendo per 2-0 sulla squadra zurighese.

