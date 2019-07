Se un club di calcio non è capace di garantire la sicurezza non dovrebbe più ricevere la licenza. È una delle piste studiate dalla ministra dello sport Viola Amherd per combattere la violenza durante e dopo le partite.

In una nota odierna, ha fatto sapere che non tollererà più alcuna violenza in occasione di partite di calcio. La ministra dello sport ha incontrato il presidente e il segretario generale dell'Associazione svizzera di Football (ASF), Dominique Blanc e Robert Breiter, nonché il presidente e il CEO della Swiss Football League (SFL), Heinrich Schifferle e Claudius Schäfer. In tale occasione, la consigliera federale ha proposto loro tre provvedimenti urgenti.

In primis, sulla base delle esperienze fatte in Germania dalla Bundesliga, occorrerà esaminare la possibilità di concedere la licenza ai club soltanto se i loro processi di sicurezza sono stati certificati.

Secondariamente, i divieti di accedere agli stadi dovranno essere pronunciati in modo coerente: dovranno essere emanati non appena viene identificato un sostenitore che non rispetta il regolamento in vigore. Essendo il diritto di polizia esercitato dai club, non occorre quindi una sentenza di un tribunale per pronunciare tale divieto, precisa la nota.

Terza misura: occorre migliorare la collaborazione tra i club, la polizia e le autorità per identificare i tifosi violenti. Ciò comprende il miglioramento della videosorveglianza negli stadi.

