Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giugno 2018 7.36 12 giugno 2018 - 07:36

Il maltempo ha messo in ginocchio la città.

Violenti temporali hanno interessato ieri parte della Romandia. Particolarmente colpita è stata Losanna, regione per la quale MeteoSvizzera aveva pubblicato un allarme di livello 3.

Contattata dall'ats, la polizia cittadina si è detta stamani non ancora in grado di stabilire l'entità dei danni. Stando alla RTS le forze dell'ordine hanno effettuato 45 interventi. Numerose immagini e video disponibili sulle reti sociali mostrano strade e piazze allagate. Le scale che conducono ai sottopassaggi della stazione ferroviaria si sono trasformate in torrenti.

Più a nord, il maltempo ha causato interruzioni dei collegamenti ferroviari. Interessate sono in particolare diverse linee nel canton Friburgo.

