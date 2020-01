Non e' il tempo di dichiarare l'emergenza internazionale. Cosi' l'Oms al termine della riunione del comitato.

Il comitato dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha espresso stasera il parere che "è troppo presto" per dichiarare un'emergenza di salute pubblica di livello internazionale per l'epidemia causata dal nuovo coronavirus (2019-nCoV) identificato alla fine dell'anno scorso in Cina.

Sono inoltre ancora pochi i casi del virus 2019-nCoV confermati al di fuori della Cina.

Neuer Inhalt Horizontal Line