Questo contenuto è stato pubblicato il 2 giugno 2018 17.04 02 giugno 2018 - 17:04

In diversi paesi europei non è stato possibile effettuare pagamenti con la carta Visa.

Visa ha risolto il problema tecnico che nelle scorse ore ha impedito a numerosi clienti in molti paesi europei di effettuare i pagamenti con le loro carte di credito.

In una nota su Twitter la società ha spiegato che il problema non era "associato ad un cyberattacco o ad accessi non autorizzati".

L'amministratore delegato Al Kelly si è "scusato per l'inconveniente", sottolineando che "il nostro obiettivo è garantire che i pagamenti con la carta Visa possano essere effettuati 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno". Ma "oggi siamo rimasti ben al di sotto di questo obiettivo e ci scusiamo con tutti i nostri partner e, soprattutto, con i titolari di una carta Visa", ha precisato, dopo un venerdì nero per il gruppo americano.

Ad avere problemi nella giornata di ieri sono stati molti clienti in Gran Bretagna, Irlanda e altri paesi europei, riferendo di non poter utilizzare le proprie carte. Visa gestisce oltre 10'000 miliardi di dollari di pagamenti ogni anno. Nel 2016 ha completato l'acquisizione di Visa Europe per 20 miliardi di dollari dopo che per otto anni le due società hanno operato separatamente.

