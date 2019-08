La società raggiunge in questo modo dimensioni considerate ideali per affrontare le prossime sfide.

Il gruppo di ottica Visilab ha acquisito le 62 filiali McOptic, che diventa così il quarto marchio del gruppo. In questo modo l'azienda si espande anche in Ticino.

L'operazione di acquisizione è datata 31 luglio, ha comunicato oggi la stessa Visilab. La società raggiunge in questo modo dimensioni considerate ideali per affrontare le prossime sfide.

Con l'acquisizione non sono previsti licenziamenti. Al contrario, l'obiettivo è quello di ampliare la rete. In seguito l'operazione Visilab conta in totale 1'300 dipendenti in 163 punti vendita. La fetta di mercato nell'ottica elvetica arriva al 30%.

