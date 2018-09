Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 16.18 20 settembre 2018 - 16:18

Il Dalai Lama arriva domani in Svizzera per festeggiare i 50 anni dalla fondazione del monastero tibetano di Rikon, nel canton Zurigo. La visita della guida spirituale dei buddisti tibetani, oggi 83enne, durerà quattro giorni.

Il monastero buddista sorto nel comune della valle della Töss, vicino a Winterthur, è l'unico fondato in Occidente su diretto incarico di Tenzin Gyatso. Il 9 novembre 1968 il Dalai Lama non poté tuttavia assistere alla sua inaugurazione, perché il Consiglio federale gli negò l'entrata in Svizzera.

La prima visita del Dalai Lama a Rikon risale al 1973, la prossima è la sua quindicesima. Il leader spirituale dei tibetani in esilio arriva domani a Rikon e avrà un programma ricco di appuntamenti. Una cerimonia pubblica per i 50 anni del monastero è prevista sabato in una sala sportiva a Winterthur, la Eulachhalle. Domenica il Dalai Lama terrà una conferenza pubblica all'Hallenstadion di Zurigo e lunedì prenderà parte ad un simposio presso l'Alta scuola di scienze applicate (ZHAW) a Winterthur.

La comunità tibetana in Svizzera si rallegra per la visita della guida spirituale. Attraverso il suo presidente Thomas Büchli, l'organizzazione Amicizia Svizzera-Tibet, esprime tuttavia un certo rammarico per il fatto che in questa occasione nessun rappresentante del Consiglio federale incontrerà il Dalai Lama.

