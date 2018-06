Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Le ingenti spese causate dalla visita di papa Francesco domani a Ginevra peseranno parecchio sulle casse della diocesi ospitante.

L'eventualità di un fallimento "esiste", ammette in un'intervista al giornale friburghese "La Liberté" il vescovo Charles Morerod, che si dice tuttavia fiducioso: "Ho buone ragioni di pensare che non resteremo con un debito sul groppone. A costo di dover pregare San Giuseppe".

La curia prevede uno scoperto di un milione di franchi su una spesa totale preventivata a 2,2 milioni di franchi. Una cifra enorme per la diocesi di Friburgo, Losanna e Ginevra, il cui bilancio annuale si aggira a sua volta sui due milioni di franchi, rileva oggi il "Blick", che titola il suo articolo "Vescovado davanti al fallimento a causa della visita del papa".

"Non immaginavamo che si sarebbero dovuti affittare una cinquantina di varchi di sicurezza" con metal detector per il controllo degli ingressi, "per la maggioranza provenienti da Germania, Gran Bretagna e Norvegia", ammette il vescovo. Impianti necessari - aggiunge - "più per la sicurezza della gente che per quella del papa o della consigliera federale Doris Leuthard che assisterà alla messa" prevista per le 17.30 nel grande centro di esposizioni di Palexpo.

La curia non pensava neppure che sarebbero mancate le sedie, a causa della Festa della musica e delle feste di promozione nelle scuole ginevrine in programma lo stesso giorno della visita. Si sono così dovuti far venire dalla Francia "22 camion carichi di sedie" per accomodare le 41'000 persone attese alla celebrazione eucaristica presieduta dal pontefice. Inoltre "abbiamo dovuto noleggiare non meno di 105 bus" e la fattura per il trasporto potrebbe arrivare a 300'000 franchi, rileva monsignor Morerod.

Il vescovo tuttavia non dispera: "Ho già potuto constatare molta generosità e comprensione. Non abbiamo trovato grandi sponsor, ma donatori di vario genere. Le corporazioni di tutta la Svizzera ci sostengono. Una copertura parziale del deficit è prevista".

