Sono 75 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto alle 111 di ieri. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 33, mentre ieri erano state 67.

I morti a livello nazionale salgono così a 33'415. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile.

I contagiati totali da coronavirus sono ora 233'019, 355 più di ieri, quando se ne erano registrati 416 in più, quindi in calo nelle 24 ore. In Lombardia sono 210 in più (ieri 221), pari al 59% dell'aumento odierno in Italia. Ci sono 5 regioni che comunicano zero nuovi contagiati: Umbria, Sardegna, Molise, Calabria e Basilicata.

