Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 10.21 23 maggio 2018 - 10:21

Karl Vögele, società attiva nel settore delle calzature, passa in mani polacche: l'azienda - con i suoi marchi Vögele Shoes, Bingo Shoe Discount e MAX Shoes - viene rilevata al 70% da CCC, gruppo con sede a Polkowice che vende scarpe in 16 nazioni.

CCC verserà 10 milioni di franchi e si assumerà anche i debiti del gruppo, ha indicato all'agenzia Awp una portavoce dell'impresa fondata nel 1960 a Uznach (SG) e che gestisce - con circa 1200 dipendenti - una rete di oltre 200 negozi in Svizzera.

A vendere le loro quote sono i membri non operativi della famiglia Vögele. Rimane invece al suo posto il presidente del consiglio di amministrazione Max Manuel Vögele, che aumenta la sua partecipazione dal 10% al 30%. CCC si è comunque riservata il diritto di rilevare anche la sua quota, ma solo dopo il 2021.

In un comunicato odierno il numero due del settore in Svizzera (dopo Dosenbach) si dice pronto ad ampliare la sua posizione, dopo una fase di ristrutturazione durata due anni e definita di successo. CCC viene descritto come un forte partner per l'azienda, con un fatturato di circa un miliardo di euro. Grazie a CCC sono attese importanti sinergie.

Neuer Inhalt Horizontal Line