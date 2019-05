Volkswagen ha accantonato un miliardo di euro per questioni legali

Volkswagen ha accantonato 1 miliardo di euro per questioni legali, registrando un calo dell'utile operativo a 3,9 miliardi di euro (da 4,2) nel primo trimestre dell'anno.

Escludendo l'accantonamento il profitto operativo era salito di 0,6 miliardi a 4,8 miliardi di euro. Il fatturato di gruppo è a 60 miliardi (+3,1%), sopra le stime degli analisti.

Il Gruppo Volkswagen "conferma gli obiettivi del 2019 per le consegne ai clienti, i ricavi delle vendite e l'utile operativo prima delle partite speciali" si legge nella nota del gruppo automobilistico.

"Il gruppo è di nuovo partito bene quest'anno - è il commento di Frank Witter, Chief financial officer -. La performance dei ricavi di vendita e la crescita degli utili nei primi tre mesi dell'anno fiscale in corso sono incoraggianti. Ma dobbiamo continuare a prendere il ritmo per quanto riguarda la nostra trasformazione".

