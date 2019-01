Il CEO di Volkswagen Herbert Diess annuncia un'alleanza globale con Ford per i pickup e i van.

Volkswagen e Ford uniscono le forze e annunciano un'alleanza globale per i pickup e van, esplorando allo stesso tempo potenziali collaborazioni nelle auto elettriche e autonome e nei servizi di mobilità.

L'alleanza fra Volkswagen e Ford si tradurrà in risparmi per tutte e due le società, afferma l'amministratore delegato della casa tedesca, Herbert Dies.

Volkswagen e Ford valutano una collaborazione in Cina, aggiunge Diess escludendo una partnership azionaria fra i due gruppi. "Le nostre auto elettriche - aggiunge Diess - saranno per tutti non solo i milionari".

