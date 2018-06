Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un aereo della United in volo da Roma a Chicago è stato deviato in Irlanda per un allarme bomba. Lo riportano diversi media citando alcune fonti, secondo le quali in un messaggio rinvenuto in uno dei bagni del velivolo si faceva riferimento a un ordigno esplosivo.

Il volo 971 di United da Roma a Chicago è stato deviato all'aeroporto di Shannon, in Irlanda: United conferma le indiscrezioni ma non entra nel merito limitandosi a dire che la manovra è stata necessaria per 'potenziali motivi di sicurezza'. Secondo i media americani, a causare la deviazione sarebbero stati dei messaggi rivenuti dall'equipaggio nei bagni del velivolo: in uno degli appunti ritrovati si faceva riferimento ad una bomba.

L'aereo, un Boeing 767, è atterrato a Shannon e i passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo. La polizia sta ora indagando e avrebbe chiesto a tutti coloro che erano a bordo di scrivere qualcosa, così da poter confrontare la scrittura con i messaggi rinvenuti in bagno. Controlli sono in corso sui bagagli imbarcati e su quelli a mano.

