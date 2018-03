Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 novembre 2010 10.30 03 novembre 2010 - 10:30

NEUCHÂTEL - In termini reali, e al netto delle variazioni stagionali, il volume d'affari del commercio al dettaglio è aumentato in settembre dell'1,7% rispetto al mese precedente, mentre su base annua la progressione si fissa al 3,8%. È quanto indica oggi l'Ufficio federale di statistica (UST), sulla base di dati ancora provvisori.

In termini nominali, non tenendo quindi conto dell'inflazione, la variazione mensile è pure dell'1,7%, mentre la crescita su base annua risulta del 2,2%.

Sono aumentate in particolare le vendite di prodotti alimentari, bevande e tabacchi, con una progressione reale del 3,3% rispetto ad agosto, e del 2,9% rispetto a settembre 2009. Il comparto non alimentare presenta dal canto suo un incremento mensile dello 0,4% e uno annuale del 5,1%. Globalmente, ma escludendo i carburanti, la crescita del volume d'affari è dell'1,4% su agosto e del 4% su settembre 2009.

Neuer Inhalt Horizontal Line