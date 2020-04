"Il bilancio pluriennale europeo sarà la guida della ripresa. Sarà diverso da quanto immaginato. Ne useremo la potenza per fare leva per investimenti massicci che servono per far ripartire la nostra economia ed il mercato interno dopo il coronavirus.

Anticiperemo" fondi "con un front loading per partire subito con gli investimenti". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo.

La pandemia - ha aggiunto von der Leyen - è "simmetrica, ma la ripresa non lo sarà, perché lo shock economico di alcune regioni sarà maggiore di quello di altre, perciò la coesione e la convergenza saranno ancora più importanti del passato".

