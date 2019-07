"Per me solamente una cosa è importante, l'Europa va rafforzata e chi la vuole fare fiorire mi avrà dalla sua parte, ma chi vuole indebolire questa Europa troverà in me una dura nemica".

Lo ha affermato la candidata presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, al Parlamento europeo a Strasburgo.

Per quanto riguarda il patto di stabilità "servono riforme e investimenti. Dobbiamo far sì che possa essere utilizzata" a questo fine "tutta la flessibilità prevista dalle regole. Non è il popolo che serve l'economia, ma è l'economia che è al servizio del nostro popolo", ha aggiunto.

La candidata presidente della Commissione Europea ha pure ricordato Simone Veil, presidente dell'Aula dal 1979 al 1982. "Esattamente 40 anni fa - ha detto - la prima presidente donna" del Parlamento Europeo "viene eletta e presenta la sua visione di un'Europa più giusta". E' anche "grazie a lei" che "quarant'anni più tardi finalmente è una donna la candidata alla presidenza della Commissione".

