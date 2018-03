Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 marzo 2018

Von Roll prosegue la concentrazione sulle sue attività principali. Lo specialista solettese di prodotti d'isolazione cede le ultime attività della divisione BHU Umwelttechnik, attiva nel trattamento delle acque, al gruppo tedesco WET Wasser, Energie, Technologie.

La transazione, il cui ammontare non è stato reso noto, mette "il punto finale a un'escursione nel settore idrico, che non si è affatto rivelata concludente", ha commentato il direttore generale, Christian Hennerkes, citato in un comunicato.

Von Roll, che martedì ha pubblicato i risultati 2017, aveva annunciato di voler disinvestire dai settori non redditizi. L'anno scorso l'impresa è riuscita a ridurre la perdita netta a 4,8 milioni di franchi, contro 30,3 milioni nel 2016.

