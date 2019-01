"VoteInfo" è il nome dell'applicazione messa a punto dalla Confederazione e dai cantoni per fornire in tempo reale i risultati sempre aggiornati degli scrutini. Immagine d'archivio.

"VoteInfo" è il nome dell'applicazione messa a punto dalla Confederazione e dai cantoni per fornire in tempo reale a partire dalle 12.00 i risultati sempre aggiornati degli scrutini (ma non delle consultazioni comunali).

Sullo smartphone, precisa una nota odierna della Cancelleria federale, accanto ai risultati delle votazioni sono disponibili anche le spiegazioni su tutti gli oggetti federali e cantonali in votazione.

Durante la giornata di votazione, a partire da mezzogiorno l'applicazione fornirà i risultati intermedi, che aggiornerà costantemente finché non saranno disponibili i risultati finali. Fornirà inoltre video con spiegazioni sugli oggetti in votazione oltre che un archivio.

"VoteInfo" offre inoltre la possibilità di inserire nei preferiti, a seconda dei propri interessi, le spiegazioni e i risultati riguardanti i Cantoni. Gli utenti possono abbonarsi a notifiche automatiche che segnalano nuove informazioni, video o risultati finali e possono anche farsi ricordare che possono ancora votare.

