Zermatt Turismo vuole protegge il nome "Cervino" e per questo l'ha fatto iscrivere nel registro dei marchi depositati. Allo stesso tempo ha fatto causa contro insegne turistiche che ne fanno uso.

"Zermatt e Cervino sono due marchi forti e devono restare tali", ha indicato sul sito Internet dell'ente turistico della località vallesana il direttore Daniel Luggen. Zermatt Turismo ha quindi fatto iscrivere il logo e le denominazioni "Matterhorn", "Cervino" e "Cervin" fra i marchi depositati.

L'ente ha anche fatto causa contro insegne turistiche che utilizzano le parole in questione, si legge in un comunicato pubblicato sul sito del "Nouvelliste". Una procedura giudiziaria è stata aperta presso il Tribunale cantonale.

Recentemente, "nel quadro di una transazione giudiziaria, Zermatt turismo è riuscita a far cancellare tutti i marchi in questine dalla parte avversa. Inoltre, quest'ultima ha dichiarato ufficialmente che non utilizzerà più i termini Zermatt, Matterhorn, Cervin e Cervino nel proprio marchio", conclude la nota.

