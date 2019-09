Un alpinista tedesco di 21 anni è morto precipitando sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. L'incidente è avvenuto verso le 9 a circa 4000 metri di quota.

Il giovane, in compagnia di un compagno di scalata, stava scendendo dal Polluce (4092 metri) quando, per ragioni da accertare, è caduto per circa 300 metri.

I due alpinisti, che non erano legati in quel momento, procedevano verso il passo di Verra, al confine con la Val d'Ayas (Valle d'Aosta). I soccorritori di Air Zermatt, intervenuti in elicottero, non hanno potuto far altro che constatare il decesso e portare il corpo a valle, indica la polizia cantonale vallesana in una nota.

