Un escursionista olandese di 54 anni è morto ieri pomeriggio in Vallese: è caduto per circa duecento metri mentre era con altri cinque connazionali in Val de Bagnes, riferisce oggi la polizia cantonale.

L'incidente è successo poco prima delle 15.00, quando i sei escursionisti erano in cammino sul sentiero lungo il lago dalla diga di Mauvoisin a Charmotane.

L'uomo, in testa al gruppo, è scivolato ed è precipitato in un canalone nell'affrontare un tratto innevato in località "Les Aroles", a 2560 metri di quota, nei pressi del ghiacciaio della Tsessette.

I soccorritori hanno solo potuto constare il decesso.

