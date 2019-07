Novanta reclute della caserma di Sion soffrono di problemi intestinali. Il portavoce dell'esercito Daniel Reist ha confermato la notizia diffusa dal portale online blick.ch. I militi stanno seguendo la scuola di polizia militare.

Si tratta di casi non gravi, ha detto Reist all'agenzia di stampa Keystone-ATS. Nessuno è stato ricoverato in ospedale. La causa dei disturbi è attualmente oggetto di indagine. Secondo i primi risultati, potrebbe essere un'infezione virale.

All'inizio di luglio una cinquantina di soldati della caserma Jassbach, nell'Emmental bernese, sono strati curati in ospedale per problemi gastrointestinali. Quattro di essi erano in condizioni critiche.

Anche a Bière, nel canton Vaud, decine di reclute hanno riscontrato disturbi simili, ma meno gravi rispetto al caso di Jassbach. Alla caserma vodese i malesseri erano stati causati dall'insalata, ha precisato Reist. Per Jassbach, l'indagine è ancora in corso.

Le malattie gastrointestinali sono rare nelle scuole reclute, ha aggiunto il portavoce. La recrudescenza di questa estate è molto insolita.

Neuer Inhalt Horizontal Line