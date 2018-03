Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 novembre 2014 14.56 25 novembre 2014 - 14:56

Il Consiglio di Stato vallesano ha dato ufficialmente il via oggi ai festeggiamenti volti a commemorare il bicentenario dell'entrata del cantone nella Confederazione. Sono 33 le animazioni che saranno presentate sull'arco del 2015.

Fra queste: l'illuminazione delle vette vallesane nel corso dell'inverno e la prossima estate, il festival "Oh! Festival" (con una cinquantina di spettacoli in diverse località del cantone), i 150 anni della prima ascensione del Cervino, i 1500 anni dell'Abbazia di St-Maurice. L'obiettivo è di mostrare l'immagine di un cantone moderno, innovativo e aperto, ha indicato il presidente del governo Jean-Michel Cina.

Le celebrazioni ufficiali si svolgeranno il 7 agosto, anniversario dell'atto di adesione del Vallese alla Confederazione, di cui il pubblico potrà ammirare l'originale. Per l'intero fine settimana, il capoluogo Sion accoglierà un mercato d'epoca, spettacoli di strada nonché un "brunch" gigante.

Gli avvenimenti saranno promossi nel corso del 2015 in tutta la Svizzera, indica l'ente Valais Wallis Promotion. In quest'ambito sarà posto in vendita un biglietto giornaliero al prezzo di 18,15 franchi, che permetterà di utilizzare l'intera rete vallesana dei trasporti pubblici.

