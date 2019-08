Una alpinista britannica 58enne è morta questa mattina sul ghiacciaio dell'Allalin dopo essere caduta in un crepaccio.

Una alpinista britannica 58enne è morta questa mattina sul ghiacciaio dell'Allalin - sopra Saas-Almagell (VS) - dopo essere caduta in un crepaccio. Stava procedendo in cordata con un'altra persona, quanto un ponte di neve ha ceduto.

La coppia era partita alle tre di mattina dalla capanna Britannia, ha comunicato la polizia cantonale. L'obiettivo era raggiungere lo Strahlhorn (4190 metri sul livello del mare). L'incidente - riguardo al quale è stata aperta un'indagine - è avvenuto attorno alle 04:30.

