Un alpinista tedesco è morto ieri mattina sopra Täsch, nell'Alto Vallese, dopo essere scivolato per un centinaio di metri. La vittima, che era accompagnata da un altro alpinista, non era assicurata con una corda al momento della caduta.

I due uomini avevano l'intenzione di raggiungere la cima dell'Alphubel (4'206 metri sopra il livello del mare), indica oggi in una nota la polizia cantonale vallesana.

Giunti sul posto, i soccorritori di Air Zermatt non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per determinare le cause dell'incidente.

