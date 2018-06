Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un automobilista francese di 20 anni è stato pizzicato ieri mentre viaggiava a 195 km/h a Bovernier (VS) su un tratto di strada in cui il limite di velocità è di 80 km/h.

Il giovane faceva parte di un gruppo di numerosi altri automobilisti anch'essi beccati dai dispositivi fotografici della polizia stradale.

La polizia cantonale vallesana ha comunicato oggi che era informata del passaggio di diverse decine di auto sportive riunite sotto i colori di una stessa marca, per cui aveva disposto diversi apparecchi per misurare la velocità in particolare sull'asse del Gran San Bernardo e della Forclaz.

Per decisione del Ministero pubblico il pirata della strada di 20 anni ha dovuto depositare una garanzia di 3500 franchi in vista della multa inoltre gli è stato vietato di guidare in Svizzera per una durata indeterminata.

Nel pomeriggio la polizia ha ricevuto inoltre diverse telefonate da persone che denunciavano il "comportamento irrispettoso" di alcuni membri del gruppo sul passo della Forclaz. Circa una ventina dei partecipanti sono stati fermati e denunciati.

