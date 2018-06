Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 13.37 18 giugno 2018 - 13:37

VS: caduta fatale per alpinista 69enne israeliano.

Un alpinista 69enne è caduto per circa 50 metri ferendosi mortalmente ieri pomeriggio nella regione del Gran San Bernardo nel basso Vallese. Lo indica la polizia cantonale in una nota.

Il cittadino israeliano e un secondo alpinista avevano lasciato Trient (VS) ai piedi del massiccio del Monte Bianco e volevano raggiungere Champex (VS). Dopo aver raggiunto la cima della "Fenêtre d'Arpette", che culmina a 2665 metri d'altitudine, hanno iniziato la discesa in direzione della Val d'Arpette.

Dopo qualche metro di discesa sul nevaio, ramponi ai piedi, uno dei due è caduto per circa 50 metri. Il suo compagno ha immediatamente allertato la centrale d'intervento della polizia cantonale.

I soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del malcapitato. È stata aperta un'inchiesta sull'accaduto.

La polizia cantonale e Air Glacier fanno appello alla prudenza: dopo le forti precipitazioni invernali l'innevamento resta ancora importante in media montagna rendendo certe escursioni delicate. Particolare prudenza deve essere prestata nella scelta del percorso in particolare quando l'attraversamento di un nevaio è inevitabile. Deve essere preso in considerazione l'accompagnamento da parte di un professionista.

